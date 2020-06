Gagliardini regala la maglia di Inter-Sassuolo: “Ho deciso che non voglio più vederla!”

Dopo l’errore clamoroso commesso in Inter-Sassuolo, tutto sommato quella di ieri è stata una buona reazione di Roberto Gagliardini. E’ chiaro che alcune dinamiche vanno ancora registrate al meglio, visto che i due centrocampisti contro il Parma hanno spesso sofferto l’inferiorità numerica in mezzo al campo. Per lasciarsi alle spalle del tutto la partita dello scorso turno con quella rete divorata sotto porta, Gagliardini ha scelto di trasformare un cattivo ricordo in un bel gesto, regalando la maglia di quella partita.

Questo il post appena pubblicato su Facebook dall’ex atalantino: “La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io… non voglio più vederla! Premierò il commento su Instagram che mi avrà colpito di più! Forza Inter”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!