Gagliardini: “L’Inter mi sta dando tanto, qui penso di essere maturato molto. Il Genoa? Mi porta fortuna”

Altro appuntamento con Unboxing, il format di Inter TV che permette ai calciatori nerazzurri di raccontarsi davanti alle telecamere del club interista. Questa volta tocca a Roberto Gagliardini, centrocampista arrivato alla Beneamata dopo la lunga avventura vissuta con l’Atalanta.

POLENTA – “E’ un piatto che mi piace molto. Mangiarla a Bergamo è tradizione ed è un ottimo piatto. Le altre specialità? Casoncelli che mi piacciono molto, ma il mio piatto preferito sono le lasagne. A Bergamo sono cresciuto e lì è nato mio figlio: sono legato a questa città sia a livello umano che calcistico. L’esultanza? Non l’avevo ancora scelta quando sono arrivato: Cattelan mi ha chiesto di decidere da lui e pochi giorni dopo la puntata ho segnato a Cagliari”

BACCHETTA DI HARRY POTTER – “Mi viene in mente un Natale di diverso tempo fa, quando mi regalarono il dvd del primo film della saga. E’ un genere che mi piace ed è molto particolare. Sono stato agli Universal Studios a vedere le scenografie. Il mio incantesimo? Non ho bisogno di grandi magie, mi ritengo fortunato. Ho tutto ciò che mi serve”

CAVALLO – “In realtà riguarda una passione della mia compagna Nicole che ne aveva uno già prima che ci conoscessimo. Grazie a lei mi sono affezionato al mondo degli animali. Con lei ho un rapporto bellissimo, abbiamo avuto un bambino da poco e siamo felicissimi. Abbiamo due bassotti e sta andando tutto bene”

SCACCIAPENSIERI – “Della Sicilia ho ricordi bellissimi. Mia madre è di Butera poi si è trasferita a Trapani. Le mie vacanze le ho vissute tra Castellammare del Golfo, Scopello, San Vito Lo Capo: tutti posti bellissimi. Ho ancora tanti parenti lì ed ho bellissimi ricordi. Sono stato lì due anni fa e stiamo pensando di fare una settimana lì per fare vedere il bambino ai parenti siciliani”

TUBO DEGLI SCHERZI – “Ricordo uno scherzo cattivo de Le Iene: stavamo aspettando Tommaso e mi avevano fatto credere che avrebbe potuto avere qualche problema visto che avevamo cani in casa. Era il giorno prima del derby vinto, quindi il ricordo è positivo. I cani sono fondamentali nella mia vita, mi danno serenità. E’ come avere altri due figli, e anche Tommaso sta creando un rapporto con loro. Sono molto gelosi di lui: guai chi si avvicina alla culla!”

SCIARPA DEL GENOA – “Il Genoa mi porta bene, a loro ho fatto diversi gol. Poi contro loro ho esordito in Serie A. L’esperienza all’Inter mi sta dando tanto: quando sono arrivato è stata un’emozione dietro l’altra. Tutto bello, tutto positivo, le cose stavano andando bene. Penso di essere maturato molto e avere immagazzinato tante esperienze, credo di essere cresciuto in questi tre anni”

PILA GIGANTE – “Mi chiamano Duracell: mio papà mi diede questo soprannome perché ero sempre molto attivo e non mi fermavo voi. Andavo la scuola la mattina, poi giocavo il pomeriggio e spaccavo vasi la sera in casa, però ero sempre in movimento”

