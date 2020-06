Gagliardini: “Per lo scudetto siamo lì, ci siamo sempre stati. Il gruppo è unito, bisogna essere più cinici”

E’ il giorno dopo Inter-Sampdoria, ma non c’è tempo per godersi la vittoria che si pensa già al prossimo impegno: mercoledì, sempre a San Siro, sarà di scena il Sassuolo reduce dalla brutta sconfitta di Bergamo. I nerazzurri di Antonio Conte sono tornati in corsa per lo scudetto e vogliono dire la loro fino alla fine del campionato.

Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato Roberto Gagliardini, caricando la squadra: “C’era tanta voglia di riprendere, di ricominciare. E’ stata una gioia nonostante il periodo che abbiamo passato non è stato per nulla semplice. Riprendere a fare ciò che ami è sempre bello. Scudetto? Noi siamo lì, non solo dopo questa partita. Siamo sempre stati lì fin dall’inizio. Ora ci separano 6 punti e vista la situazione che si è venuta a creare giocando ogni tre giorni dobbiamo essere concentrati e bravi a portare a casa più punti possibili. Non dipenderà solo da noi ma faremo del nostro meglio. Tutto può succedere in questi due mesi”.

Continua: “Bisogna essere più cinici e cercare di chiudere prima le partite. Più che la gestione della partita è importante il recupero visti i pochi giorni che abbiamo tra una partita e l’altra. Quello è fondamentale. Da tempo ci siamo uniti, abbiamo uno spogliatoio stupendo. Sanchez? E’ entrato benissimo nelle ultime uscite, dovevamo recuperarlo ed è una pedina importante per noi, e lo stesso Esposito ci potrà dare una grande mano”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!