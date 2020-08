Gagliardini: “Vogliamo la finale! Shakhtar pericoloso, Conte fondamentale per me”

Roberto Gagliardini, centrocampista nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Sky Sport in vista della semifinale di Europa League in programma lunedì contro lo Shakhtar Dontesk: “È una partita importante, difficile. È una squadra forte, che stiamo studiando in questi giorni e che ha individualità importanti. Dobbiamo prepararla bene come stiamo facendo e mettere in campo quello che ci chiede il mister”.

Esempio Atalanta: “Assolutamente, mi spiace perché l’abbiamo vista qui in hotel e ce l’avevano in pugno. Hanno fatto una grande annata, ma bisogna stare sul pezzo fino all’ultimo e non mollare mai, stare concentrati. Poi sono anche gli episodi e le individualità degli avversari che possono determinare”.

Le differenze con il Bayer: “Forse lo Shakhtar ha dei giocatori molto tecnici in fase offensiva, molto veloci e rapidi, possono metterti in difficoltà. Hanno qualità e palleggio, poi dietro sono forti ma sapremo come metterli in difficoltà lunedì”.

Testa alla finale: “Dal Getafe in poi erano già finali, sono tutte gare secche e bisogna viverle come tali. È tanto tempo che l’Inter non fa partite di questo genere e abbiamo tutte la carte in regola per giocarcela. Fatica? Diciamo che anche questa settimana di riposo ci sta aiutando a recuperare le energie. La stiamo preparano nel migliore dei modi e ci faremo trovare pronti”.

La rinascita grazie a Conte e il gruppo: “Il mister è importantissimo, mi sta dando fiducia e lo ringrazio per questo. In tutta la stagione tutti hanno avuto problemi, a volte purtroppo eravamo in tre contati, io ho avuto degli infortuni e per il mister è stato facile fare delle scelte. Adesso mi sta dando continuità e lo ringrazio: cerco di ripagarlo in campo. Il mister lo conoscete: è un osso duro e vive ogni partita come una finale, in maniera intensa. Anche questa la sta preparando con questa cattiveria”.

