Gagliardini festeggia le 100 presenze, Young ‘invecchia’ come il vino: le reazioni social dopo il successo sull’Atalanta

La concentrazione è massima in casa Inter dopo il successo ottenuto ieri sera contro l’Atalanta. La formazione di Antonio Conte non poteva chiudere in maniera migliore la propria stagione in Serie A, in vista di un’Europa League che si deciderà nel giro di pochissime settimane con tante incognite. Tutti i match saranno giocati infatti in gara secca, con la possibilità di arrivare in finale con sole 3 vittorie nel giro di pochi giorni. Insomma, con uno degli organici probabilmente più attrezzati della competizione, la squadra nerazzurra ha tanti buoni motivi per sperare. Ecco intanto le reazioni social dei calciatori dopo i 3 punti di Bergamo: