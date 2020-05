Galante e quel rigore contro la Juventus: “Con il VAR avrei uno scudetto”

Era il 25 ottobre del 1998 e dopo l’incandescente finale di campionato dell’anno prima con il famoso contatto Iuliano-Ronaldo che ha fatto cucire lo scudetto sul petto della Juventus, l’Inter torna a Torino per la sua rivincita.

Anche questa volta però è un episodio arbitrale a far discutere: al 41′ del secondo tempo l’arbitro Messina fischia un rigore in favore dei padroni di casa dopo un contatto tra Galante e Pippo Inzaghi. Pagliuca è bravo a neutralizzare la traiettoria di Del Piero, che poi però è fortunato a respingere in rete.

Ai microfoni di TMW Radio, Galante torna sull’episodio: “Durante un Inter-Juventus c’era Pippo Inzaghi che mi tiene, mi viene contro e viene dato rigore. Se c’era il VAR forse uno Scudetto nel palmares ce l’avevo. Partita con più effetto? La serata della Coppa UEFA vinta nel ’98, ma anche il 3-1 al Real con doppietta di Baggio o i derby con il Milan”.



