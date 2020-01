Galante: “Eriksen grande colpo, non siamo abituati ad acquisti simili a gennaio. E su Spinazzola-Politano dico che…”

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex giocatore dell’Inter Fabio Galante ha parlato delle mosse di mercato in casa nerazzurra, con attenzione alla trattativa Eriksen e lo scambio Spinazzola-Politano. Ecco le sue parole: “Alzerebbe ancora di più il livello della squadra dell’Inter, che deve prendere questi profili per pensare di dare noia alla Juventus fino alla fine. Siamo poco abituati a gennaio a un colpo del genere, Eriksen sarebbe un grande acquisto. Il ruolo? Con un allenatore bravo un giocatore può ricoprire anche altre posizioni e faccio l’esempio di Brozovic, che ora si è trasformato in un grande regista”.

Sullo scambio tra Inter e Roma: “Sono due giocatori molto forti. Con Matteo ci ho parlato prima dell’Atalanta e l’ho visto tante volte, sono sicuro che la Roma prende un ottimo calciatore. Conosco meno Spinazzola, ma è un esterno di gamba che andrà benissimo per Conte. Politano può giocare in questo tipo di club, ha dimostrato le sue qualità. La piazza di Roma ti trascina e per un calciatore penso sia molto bello giocare lì, sia nei giallorossi che nella Lazio. Per caratteristiche è diverso da Zaniolo, ma dimostrerà di essere all’altezza”.

