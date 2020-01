Galante: “Eriksen? Alza il livello, il suo arrivo fa ben sperare. Sul nuovo modulo…”

Da un ex difensore interista ad un altro: dopo Riccardo Ferri, ai microfoni di Inter TV nel pre-partita del match di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, anche Fabio Galante ha detto la sua sulle principali novità di questa sera. Innanzitutto, Christian Eriksen, già in panchinad opo l’ufficialità di ieri e atteso dai tifosi in campo nel corso del secondo tempo. Ma anche per quanto riguarda il nuovo modulo scelto da Antonio Conte, con la novità del trequartista dietro le due punte.

Il parere di Galante: “Eriksen? Vedendo qualità ed esperienza, credo che dà molte soluzioni al mister. Ha grandi qualità tecniche, alza il livello della squadra, quel calciatore che tute le grandi squadre vorrebbero. Il campionato italiano sta migliorando. Poi riuscirlo a prenderlo in un mercato difficile come quello di gennaio, battendo concorrenza di altre squadre, fa ben sperare. Modulo? Il mister non deve dimostrare niente a nessuno”.



