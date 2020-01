Galante: “Dell’Atalanta mi ha colpito la fisicità. L’Inter ha tutte le carte in regola per fare una grande gara”

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato a Inter Tv nel pre-partita della gara contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Gli uomini di Gasperini sono più abituati alla difesa a tre, ma l’Inter è organizzata. Bastoni gioca bene, poi ci sono de Vrij e Godin. Entrambe le difese sono forti. L’Atalanta l’ho vista diverse volte, mi ha colpito la fisicità e la chiusura dell’azione con 5-6 uomini. E’ una grande squadra e non è più una sorpresa. L’Inter ha tutte le carte in regola per disputare una grande partita“

“Credo che Gasperini abbia preparato la partita per restare in superiorità numerica, ma vedremo accorciare uno dei tre centrali sugli inserimenti dell’Inter. Quando Lautaro e Lukaku giocano nell’uno contro uno mettono chiunque in difficoltà. In fase difensiva l’Atalanta sarà sempre in superiorità numerica“

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!