Galante sull’Inter: “In campo ai nerazzurri serve un leader come lo era Conte alla Juventus”

Fabio Galante, ex difensore nerazzurro ancora piuttosto vicino alle cose di casa Inter, ha parlato del momento della squadra allenata da Antonio Conte e del possibile “mal di pancia” del tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Galante ha dichiarato: “Conte fa bene a chiedere rinforzi, anche se l’attuale rosa conta comunque elementi importanti. Spetta poi proprio al tecnico tirare fuori il meglio da quello che ha a disposizione, senza impuntarsi. A questa squadra probabilmente mancano due cose: un autentico fuoriclasse come Ronaldo e un gladiatore proprio come era Conte alla Juventus“.

“Ronnie era silenzioso, non gridava per chiamare la palla o per richiamare i compagni, ma poi quando aveva la palla tra i piedi decideva ogni cosa, era magico. Antonio invece aveva grande carisma e personalità, caratteristica che mantiene da allenatore. Credo che lui prediliga la seconda categoria, calciatori simili caratterialmente a come era lui. Anche se al momento ha Lukaku, che è un grande giocatore a cui ci si può aggrappare, anche perché è molto altruista e gioca per i compagni”.

