Galderisi: “L’Inter è competitiva, come fai a migliorare una squadra così?”

A Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto Giuseppe Nanu Galderisi. L’ex attaccante di Juve, Lazio e Milan, tra le altre, ha anche parlato dell’Inter.

STATO DI FORMA – “Questa Inter è una squadra competitiva, in tutti i reparti. Come fai a migliorare una squadra così? Il modo di giocare ruota attorno a Lukaku. La palla va sempre là. Sarà difficile migliorare questa squadra, è il momento in cui il tempo non è amico. Si gioca ogni tre giorni e puoi fare tanti alti e bassi. Sbaglia molto nel gestire i momenti di gara“.

