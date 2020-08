Galeone: “Conte, mai sentita una sparata del genere dopo 200 milioni di acquisti. Vi svelo un retroscena su Allegri”

Antonio Conte ha fatto dietrofront, è vero, ma le cose con l’Inter mica sono finite qui: no, perché c’è anzitutto una partita – stasera – contro il Getafe che può indirizzare sensibilmente in un modo o nell’altro quelli che saranno i discorsi che Conte, Zhang e Marotta faranno attorno al tavolo di fine stagione, tavolo che in caso di sconfitta potrebbe anche essere ribaltato. Non si esclude niente, insomma, e comunque il tempo delle valutazioni deve ancora arrivare: è bene tenersi aperti a tutto. Anche al fatto che il nome di Massimiliano Allegri – già fatto nei giorni scorsi da qualche quotidiano come possibile sostituto di Conte in caso di rottura – possa tornare di moda prossimamente. E a parlarne, oggi, su La Stampa, è l’ex allenatore Giovanni Galeone.

“Ne sento parlare da un po’ – dice, riferendosi a Massimiliano Allegri accostato alla panchina interista – Diciamo che se Allegri riuscisse a vincere con l’Inter sarebbe il primo a completare il trittico con Juventus e Milan. E diciamo anche che io una sparata come quella di Conte contro la società non l’ho mai sentita nella vita. Dopo 200 milioni di roba, o giù di lì”. E poi Galeone – amico intimo di Allegri – parla delle offerte ricevute dall’ex Juventus durante l’anno sabbatico: “Non le sto a fare l’elenco delle squadre che ha rifiutato: per correttezza innanzitutto, ma anche per risparmiarmi un’emicrania”.

