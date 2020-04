Galli loda Locatelli: “Per me è un talento assoluto. Inter? Sì, può giocare con Conte”

Intervistato da Calciomercato.com, l’ex calciatore e responsabile del settore giovanile del Milan Filippo Galli ha parlato in particolare di Locatelli, centrocampista del Sassuolo cresciuto proprio nel Milan, avvicinandolo all’Inter di Antonio Conte.

LOCATELLI – “Manuel per me è un talento assoluto, ha sempre dimostrato di vedere un tipo di calcio. Cessione del Milan? Sicuramente è stato un peccato. La società, facendo le sue valutazioni, aveva deciso di lasciarlo andare e fare della dietrologia è sbagliato. Io auguro a Manuel di continuare a fare bene al Sassuolo. Con tutto il rispetto per il club emiliano, che con De Zerbi sta proponendo un gioco straordinario, credo che possa ambire a squadre ancora più importanti”.

INTER – “Se è adatto per il gioco di Conte? Si, Manuel può giocare in più ruoli del centrocampo. Adesso si parla più di funzioni che di ruoli, di capacità di leggere gli spazi e di inserimenti. Io credo abbia davvero tutto, l’esperienza con De Zerbi lo sta aiutando ancora di più a crescere, ad avere consapevolezza dei propri mezzi. All’inizio so che De Zerbi lo ha martellato, è normale. Manuel è un talento importante e mi auguro che continui a crescere”.



