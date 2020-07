Galliani e il retroscena su Donnarumma-Inter: “Devo dire grazie ad una persona in particolare”

Questa sera alle ore 21.45 il Milan scenderà in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Al di là dei punti in palio, la gara sarà speciale per Gigio Donnarumma, in quanto taglierà il traguardo delle 200 presenze in maglia rossonera. Proprio del talentuoso portiere ha parlato, sulle colonne di Tuttosport, l’ex AD del Milan Adriano Galliani: “Ho grande affetto per lui. Gli ho fatto firmare il suo primo contratto da professionista e l’ho visto esordire. Gli voglio bene, sono felice per lui”.

Spazio anche per il retroscena sul mancato trasferimento all’Inter: “È un talento pazzesco e devo ringraziare Mauro Bianchessi, straordinario talent scout che mi disse che non potevamo perderlo, mentre stava andando all’Inter. Gigio è nel mio cuore, è un ragazzo fantastico. Talento precoce, straordinario e lo sta dimostrando”.

