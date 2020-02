Galliani: “I derby del 2003 in Champions li vissi con una passione incredibile”

Intercettato a margine della cerimonia “United For The Heart”, l’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha introdotto a modo suo il derby di Milano, in programma domenica sera in un San Siro gremito. “So quanto conta avere un calciatore come Ibrahimovic e quanto faccia da esempio per i suoi compagni. Ogni tanto lo sento e credo ci sarà per il derby. Piango ancora quando ricordo la sua cessione per esigenze di bilancio”.

Ai microfoni di Sky Sport, il dirigente del Monza ha parlato anche della lotta scudetto: “Guardo le partite perché sono appassionato, ma sto seguendo il mio campionato. Inter e Lazio stanno tenendo viva una stagione che negli anni passati era già chiusa. La settimana del derby è la più importante dell’anno ma quelle che porto con me sono le due partite del 2003 in semifinale di Champions. Quei due derby li ho vissuti con una passione incredibile”. Queste le parole di Adriano Galliani nel giorno che apre la settimana della stracittadina milanese: nerazzurri e rossoneri in campo per la caccia al massimo risultato possibile.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!