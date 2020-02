Gallinari è sicuro: “Eriksen fortissimo ma all’Inter toglierei Lukaku. Derby? Vincere per aiutare la Juventus”

Dopo l’intervista al nerazzurro Melli, anche il collega Danilo Gallinari, cestista degli Oklahoma City e noto tifoso rossonero, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista del derby in programma questa sera a San Siro tra Inter e Milan.

Ecco le sue parole: “Guarderò la partita in differita. Milan a -19 dall’Inter? Sono cambiati i tempi. Per tornare a quelli più gloriosi ci vorrà tempo. Si sta lavorando per un futuro migliore, ci vuole pazienza e non sono preoccupato. Sappiamo di non poter competere con Juve e Inter. Dobbiamo pensare a fare bene quello che in questo momento è nelle nostre corde. Per esempio, cercare di entrare in Europa”.

Una vittoria manca dal 2016: ‘‘Vincere sarebbe di vitale importanza. Stiamo lottando per un possibile ingresso in Europa. Chi toglierei oltre ad Handanovic e Lautaro? La risposta è facile: Lukaku. Rendimento straordinario, ma non sono stupito. Basta guardare il suo curriculum per capire che tipo di giocatore è”.

Ma c’è anche Eriksen: “Il danese è fortissimo. Darà una bella mano nella sfida con la Juve”.

La lotta scudetto: ”Lo vince la Juventus. E magari una botta all’Inter la diamo noi. Sarebbe super”.

