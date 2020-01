Gap tra Inter e Juventus, Conte ribadisce: “Noi abbiamo sostituito, gli altri aggiunto. Quando fai cosi di solito…”

L’Inter lavora per ridurre il gap con la Juventus e provare a giocarsela per il campionato fino alla fine della stagione. Un obiettivo per cui forse non basta soltanto un anno. Antonio Conte, nelle conferenza stampa pre Inter-Atalanta, ha detto la sua a riguardo ribadendo un concetto già espresso tempo fa.

Ecco le sue parole: “Ribadisco il concetto. A parte l’Inter, le altre hanno aggiunto e non hanno sostituito. Di solito quando fai questo il gap dovrebbe aumentare ancora di più nei confronti nostri. Noi invece stiamo facendo qualcosa di positivo, i nuovi arrivati si sono integrati bene e chi c’era prima s’è inserito ancora meglio. In questo modo stiamo sopperendo al gap che c’era prima. Le grandi squadre si fanno col tempo, nessuno ha la bacchetta magica. Nessuno si sogna di arrivare e cambiare tutto dall’oggi al domani, mi auguro di avere la pazienza e il tempo di fare questo per l’Inter”.

