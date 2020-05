Gargano: “La mia Inter? Troppi infortuni, si stava chiudendo un ciclo. Cassano giocatore straordinario”

Walter Gargano, ex centrocampista di Inter e Napoli, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per ricordare il suo passato in Serie A e le tappe più importanti della sua parentesi in nerazzurro.

Ecco le sue parole: “La mia Inter fuori dall’Europa? Fu una stagione di transizione, ma non lo sapevamo. Ci imbattemmo in una serie di infortuni che pesarono e si stava chiudendo definitivamente un ciclo mentre non era ancora iniziato quello successivo”.

Il ricordo di Cassano: “Giocatore straordinario, con piedi fantastici e un cuore gigantesco. Ma come penso abbia detto anche lui era anche un po’ pazzo. Ora ho letto che vuole fare il direttore sportivo e sono curioso di vedere cosa farà se dovesse incontrare un giocatore che gli somigli. Ma Antonio sa di calcio e sono convinto che metterà a disposizione le sue conoscenze”.

