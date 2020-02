Gasperini: “All’Inter il momento più brutto della mia carriera. Oggi però non porto rancore”

In una lunghissima intervista concessa alle pagine di SportWeek, l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato del suo presente alla Dea e dei club coinvolti nella lotta scudetto. Non mancano i paragoni con l’Inter ed i ricordi poco felici vissuti con la Beneamata.

SCUDETTO – “Tutti pensano, ed io con loro, che la Juventus, per la forza della sua rosa, sia la squadra più forte del campionato. Viene da otto scudetti consecutivi e perciò si ritiene che l’esito sia già scritto. Però se si arrivasse alle ultime dieci partite con una classifica come quella di oggi, io penso che possa succedere di tutto. La Lazio che ha fatto dieci vittorie di fila, l’Inter che ha disputato un girone d’andata straordinario sono concorrenti reali. Poi l’Inter è uscita molto rafforzata dal mercato di gennaio. Vedremo. Io dico che molto è possibile, è un campionato aperto. Mancano quindici partite e la novità è che ora le contendenti hanno preso fiducia, ci credono”

RIGORE SU TOLOI – “Mi aveva fatto più male quello della finale con la Lazio. Ormai ci abbiamo fatto il callo. Questa ha avuto una risonanza enorme perché giocavamo contro l’Inter, diversamente sarebbe stato molto meno notato”

ZAPATA – “Ha conosciuto un’evoluzione fantastica. Si parla giustamente tanto di Lukaku, ma Zapata, fino all’infortunio, era davvero devastante”

EX ATALANTA – “Alcuni si sono persi? E’ sempre difficile il passaggio nelle grandissime squadre. Alcuni si sono inseriti molto bene, penso a Bastoni all’Inter o a Mancini e Cristante nella Roma. Diventare top in queste squadre diventa difficile. Se arrivano grandi società è perché sono giocatori di valore. Altri sono rimasti invischiati nelle difficoltà delle loro squadre”

INTER – “L’Inter rappresenta il momento più brutto della mia carriera: in quel periodo è stata dura, ma è un’esperienza che ho cancellato. L’Inter non mi ha portato niente, né nel bene, né nel male. Sono state solo tre settimane e in quel periodo ho sofferto, ma non provo nessun rancore. Anzi, quando vado a San Siro, le persone mi accolgono con simpatia e affetto. E questo, per me, conta”.

