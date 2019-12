Gasperini: “Inter e Juventus sono inarrivabili, ma l’Europa può essere una costante per l’Atalanta”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, nell’ultima giornata di Serie A del 2019 ha battuto il Milan per 5-0 e ha festeggiato con i suoi. Al termine del match, il tecnico ha commentato la stagione della sua squadra e gli obiettivi per il futuro ai microfoni di Dazn: “Chiudiamo un 2019 fantastico dove abbiamo ottenuto risultati meravigliosi, è il coronamento di questa stagione. Ora facciamo la giusta pausa di Natale e poi avremo tanti impegni. Vogliamo arrivare in Europa, la Champions non sarà facile, Inter e Juve sono inarrivabili siamo in quel gruppetto di squadre. L’Europa per me e per l’Atalanta può essere una costante, l’ambizione è quella“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!