Gasperini: “L’Inter punta allo scudetto, è merito di Conte. Temo il loro contropiede! Zapata? È recuperato”

Domani sera a San Siro, Inter e Atalanta si sfideranno in un match tutt’altro che semplice per gli uomini di Conte. La Dea di Gasperini si sta riconfermando anche quest’anno ai vertici del campionato italiano e proviene da due manite consecutive contro Milan e Parma.

A presentare la sfida in conferenza stampa ci ha pensato proprio il mister dei bergamaschi. Ecco le sue parole: “L’Inter punta sicuramente allo scudetto, anche se all’inizio non erano previsti risultati così positivi. Sicuramente è merito di Conte, con tanti punti merita di diritto di competere. Ha acquisito molta più credibilità, sono tutti convinti che possa essere una squadra competitiva. Vogliamo finire un girone d’andata positivo, andremo a giocare sul campo della prima in classifica. Vale molto per la credibilità nostra, per capire quanto siamo vicini o lontani”.

Le differenze – “Per quanto può sembrare siamo due squadre diverse, è difficile fare un parallelo sulle partite. Non è che ci posizioniamo sui 90 punti a campionato, ci sono 11 punti di differenza e ci sono. L’Inter, la Lazio e la Juve hanno vinto quel tipo di partite. Noi dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, poi può succedere di tutto nella partita secca. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci, anche con l’Inter”.

Assenze Inter – “Possono sopperire tranquillamente, hanno un paio di squalificati ma non mi sembra un’emergenza”.

Le difese – “Da diverse settimane siamo diventati più solidi. Ci capitava di prendere gol strani, era evidente che bisognava migliorare la fase difensiva. Ha preso meno gol, ma ne ha segnati anche tanti. Tutte e due le fasi sono importanti. È diversa l’interpretazione”.

Due modi di vedere il calcio – “Anche gli avversari dell’Inter sperano in noi, è abbastanza tipico questo. Tutti sperano che quelle davanti possano avere qualche intoppo, ma fino ad adesso sono state della macchine che non hanno mai fallito. Anche la Lazio, stanno giocando tutte e tre in modo distanziato per il campionato. Noi pensiamo al nostro campionato, non dobbiamo fare un favore a chi insegue”.

Ritorno diverso a San Siro – “Abbiamo fatto tre partite di Champions, sono state tre buone partite. Giochi su un campo su cui ha giocato spesso, può essere un aspetto positivo. Giocheremo fuori casa dove ci saranno 70.000 persone, di sicuro abbiamo un buon ricordo”

Similitudini con l’Inter – “Fa parte dell’evoluzione di gioco, siamo completamente diversi a parte la difesa a tre. Ma anche in questo modo ci sono interpretazioni diverse”.

Come si vince – “Bisogna vedere come si sviluppa la partita. È chiaro che anche loro prepareranno la partita in base alle nostre caratteristiche. Dipende da loro, ma anche da come ci esprimiamo noi. Dobbiamo cercare di avere qualche alternativa durante la gara”.

Zapata – “Su Caldara non posso dire niente, senza ufficialità non dico nulla. Zapata è guarito, è già entrato. Sotto l’aspetto fisico è recuperato, bisogna inserirlo nuovamente. Adesso abbiamo tre partite in 9 giorni”.

Contropiede –” Visto la confidenza che ho con Antonio volevo dire che temo il contropiede dell’Inter. Ha portato la Juventus dal settimo posto al successo del campionato, facciamo così: se fa gol in contropiede non vale (ride, ndr). Il calcio è bellissimo, la cosa più importante nel calcio è il risultato”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!