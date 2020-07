Gasperini risponde a Conte: “Per l’Atalanta sarebbe un gran risultato il secondo posto. Per altri invece…”

Un duello che si preannuncia avvincente nelle ultime tre partite. Svanito il sogno scudetto per l’Inter di Antonio Conte c’è da chiudere il campionato nel miglior modo possibile, magari cercando di arrivare immediatamente alle spalle della capolista Juventus. A riguardo ieri il mister ha pronunciato delle parole dure: “Se arrivi secondo, sei il primo dei perdenti: non ci dobbiamo accontentare“, ha detto al termine della sfida contro la Fiorentina.

Nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Atalanta ha risposto il tecnico bergamasco Giampiero Gasperini, come riportato da TuttoMercatoWeb.com: “In questo momento siamo al secondo posto, sarebbe un grandissimo risultato per noi. Per chi lotta per lo Scudetto magari è essere il primo dei perdenti ma noi non siamo mai arrivati secondi e per questo sarebbe bello. Ci proveremo in tutti i modi, sarebbe un grande successo”.

