Gastaldello: “Scandaloso giocare alle 16.30 in estate. Non siamo macchine, non si percepisce quanto successo in Lombardia”

Anche sei il presidente Massimo Cellino da qualche giorno sembra aver finalmente cambiato idea sulla ripresa del campionato, in casa Brescia c’è ancora chi la pensa diversamente. Daniele Gastaldello, ad esempio, intervenuto in diretta questa mattina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport non ha risparmiato critiche sulla scelta di far ripartire il campionato e sui primi orari in cui potrebbero essere giocate le partite. L’esperto difensore centrale ha chiesto maggiore umanità nei confronti dei calciatori, invitando a non sottovalutare il dramma della Lombardia.

Questo il suo sfogo: “Finire questo campionato è una forzatura, giocare in estate 12 partite ci espone a rischi incredibili. E le partite alle 16.30 d’estate sono scandalose. Non siamo macchine, siamo esseri umani anche noi. Nel resto dell’Italia non si percepisce quello che è successo in Lombardia, molti mi chiedono per strada perché il calcio debba ripartire, molti hanno perso i loro cari. Secondo me questo campionato riparte in modo forzato e non sarà mai quello che si concluso a marzo”.

