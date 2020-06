Gattuso alle prese con gli infortuni: contro l’Inter in dubbio Mertens, si scalda Milik

Alla vigilia della tanto attesa sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter, i due allenatori stanno definendo gli ultimi dubbi sulla formazione. Con la semifinale di andata terminata 1 a 0 in favore dei partenopei, le due squadre vogliono cercare di esordire nel migliore dei modi, per quella che è una vera e propria ripartenza del calcio italiano. Gennaro Gattuso deve far fronte a vari problemi fisici che tormentano la sua rosa e alcuni di questi riguardano calciatori piuttosto importanti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per la sfida del San Paolo è in dubbio Dries Mertens. Il belga, che poche settimane fa era ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra, deve recuperare da acciacchi fisici accusati durante gli allenamenti e potrebbe non partire negli undici titolari. Oltre a Fabian Ruiz ed Allan, anche loro non al cento per cento della forma, anche il bomber ex PSV rischia di dare forfait ed è pronto Milik a giocare al suo posto.

