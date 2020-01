Gattuso: “Futuro all’Inter? Non sarebbe tradimento, sono un professionista. Vedete Sarri e Higuain”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’importantissimo match contro la Juventus, Gennaro Gattuso ha affrontato diversi temi interessanti, rincuorato certamente dal successo ritrovato al San Paolo nella sfida giocata in settimana in Coppa Italia contro la Lazio. Il tecnico calabrese ha toccato il tasto dei cosiddetti ‘tradimenti’ nel mondo del calcio, prendendo una posizione abbastanza netta in tal senso.

Le sue parole: “Sono un professionista, poi mi fermo e ragiono, ho scritto pagine importanti per il Milan, ho allenato il Milan, ma mai dire mai. La parola tradimento non è corretta, noi alleniamo, giochiamo, Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime poi non so cosa pensi la gente, non siamo tutti uguali”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!