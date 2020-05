Gavillucci: “Inter-Juventus del 2018? La registrazione video potrebbe essere stata tagliata”

Si è sfogato parecchio l’ex arbitro del campionato italiano Claudio Gavillucci nel suo libro pubblicato con il titolo ‘L’uomo nero. Le verità di un arbitro scomodo’. L’ex direttore di gara, che ha ripreso da qualche tempo a lavorare sui campi della National League Conference, ha ricevuto un trattamento a suo giudizio contestabile per essere stato bruscamente allontanato dalla Serie A senza le necessarie motivazioni. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Gavillucci ha dato una spiegazione alle sue dismissioni, raccontando infine una possibile versione intorno al mistero della famosa registrazione video di Inter-Juventus dell’aprile 2018.

NUOVO LIBRO – “Ero in viaggio di nozze e Nicola Rizzoli mi informò della dismissioni a 8 anni, dopo 50 gare in Serie A. Ho provato a capire se fossero motivazioni tecniche motivate. E l’ho scritto nel libro. Io metto in discussione il sistema che gestisce il mondo degli arbitri, la politica, che non permette l’autonomia e la serenità che ogni giudice del calcio deve avere. Metto in crisi il fatto che ci sia un’incongruenza tra quello che viene scritto nel referto e poi il voto che viene dato. E poi l’autonomia dell’organo tecnico, nominato dall’organo politico”.

SU INTER-JUVENTUS DEL 2018 – “Al momento in cui inizia la partita, parte la registrazione, da quello che conosco. C’era anche una registrazione video. Se poi dopo la partita la registrazione viene tagliata e poi inviata non posso saperlo”.

