Gazzetta.it – Young, sì al rinnovo con l’Inter: Conte ha la sua prima certezza in fascia

Rinnovo conquistato, in poco tempo e con ottime dimostrazioni sul campo. Esulta Ashley Young, indicato da Gazzetta.it come la prima certezza in fascia per l’Inter della prossima stagione. Il portale online della rosea sottolinea infatti che il rinnovo dell’esterno inglese sarà soltanto una formalità perché, di fatto, il giocatore è riuscito già a stupire tutti per il suo adattamento nel mondo interista, guadagnandosi così il prolungamento di contratto dopo i primi sei mesi con la Beneamata.

Protagonista a destra, dove ha sfornato il suo primo assist italiano contro il Cagliari a San Siro all’esordio in nerazzurro, e soprattutto a sinistra, quella che negli anni è diventata la sua fascia. Ashley Young guarda già al futuro, forte di un prolungamento di contratto che gli permetterà di ritagliarsi il suo piccolo grande spazio con l’Inter, a caccia dei suoi primi sorrisi italiani.

