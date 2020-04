GdS – Ad Appiano non c’è spazio: l’Inter andrà in ritiro in hotel

Non potranno soggiornare ad Appiano Gentile, calciatori e staff tecnico dell’Inter una volta che verranno ripresi gli allenamenti. Come stabilito dalla fase 2 che verrà applicata ai club per la messa in sicurezza della loro salute, serviranno spazi in grado di ospitare tutto il gruppo di lavoro della squadra all’interno di uno stesso complesso abitativo. Alla Pinetina, centro d’allenamento dell’Inter, i lavori per il nuovo lussuoso hotel da sei milioni di euro non faranno in tempo per la ripresa delle attività.

Per questo motivo, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrà cercare un albergo capace di ospitare tutta la squadra, staff tecnico compreso. Sui 4 campi di allenamento e i 2 spogliatoi la squadra può essere gestita, così come al ristorante. Ma le camere sono 27: non abbastanza per un gruppo di almeno 60 persone. In Serie A, a parte club come Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Lecce e Cagliari che hanno la fortuna di poter sfruttare strutture sufficientemente spaziose, le altre squadre si ritrovano nella stessa situazione dei nerazzurri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!