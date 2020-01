GdS – Affare Spinazzola-Politano, la Roma minaccia di agire per vie legali contro i nerazzurri

Un affare terminato in un nulla di fatto nonostante un matrimonio che sembrava già scritto e pronto ad accontentare i due protagonisti delle love stories. Matteo Politano per la Roma e Leonardo Spinazzola per l’Inter: lo scambio sembrava ad un passo dalla fumata bianca ma poi diverse incomprensioni hanno contribuito a far arenare la trattativa, riavvolgendo il nastro tra la delusione dei due calciatori.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la Roma avrebbe pensato anche di agire per vie legali nei confronti dell’Inter dopo una trattativa che prevedeva un accordo raggiunto ed un danno d’immagine nei confronti dell’esterno giallorosso. I nerazzurri avevano proposto lo scambio ed erano riusciti a trovare l’intesa, salvo poi trattare in vista delle visite mediche. Calciatori avviliti ed un rapporto da ricostruire soprattutto tra le fila della Beneamata, con Politano sempre più ai margini del progetto interista.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!