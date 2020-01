GdS – Anche Lazaro ai saluti: contatti avviati con il Newcastle per il prestito

Era arrivato all’Inter la scorsa estate dopo una lunga trattativa per inserirlo al centro degli schemi di Conte. Oggi però la sua presenza nel prossimo futuro dei nerazzurri sembra tutt’altro che scontata. C’è anche il nome di Valentino Lazaro tra i maggiori indiziati a lasciare la Beneamata nel corso di questa finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti a cedere il giocatore in prestito, prima di riabbracciarlo a giugno.

Acquistato dall’Herta Berlino per 21 milioni, il calciatore austriaco ha fatto fatica nel trovare spazio e soprattutto fiducia, steccando spesso nelle gare fondamentali per la sua consacrazione in nerazzurro. A tentare il giocatore ci ha pensato soprattutto il Newcastle che ha avviato i primi contatti per rinforzare le proprie corsie esterne. Doveroso anche il sacrificio di Lazaro, come quello di Vecino, per chiudere un mercato interista da dieci e lode.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!