GdS – Antonio Conte premier dell’Inter: come il tecnico ha rivoluzionato i nerazzurri

Il suo lavoro si nota ed i numeri, ormai, non mentono. C’è un uomo solo al comando dell’Inter: Antonio Conte si è preso la vetta con le unghie ed i denti stretti, cambiando di fatto la storia dei nerazzurri. La Gazzetta dello Sport traccia un simpatico paragone con il premier Giuseppe Conte, citando il PIL pari a zero del Paese in un anno apparentemente privo di crescita. Il 2019 dei nerazzurri è invece ricco solo di passi avanti, tutti sintetizzati nelle statistiche raccolte dal tecnico.

42 punti record, eguagliando Mancini e Mourinho nel 2006/2007 e nelle due stagioni successive. Oltre a ciò, la palma di miglior difesa: solo 14 gol incassati, 2 in meno della Lazio e 3 in meno di Juventus e Roma. 57 tiri concessi agli avversari, ben 26 in meno rispetto ai nerazzurri di Spalletti con il quale condivide il ruolo di capolista nei gol di testa. Ad un anno di distanza, l’Inter con Conte non è più prima per possesso palla, complice la differenza di un gioco che premia le transizioni in verticale a discapito delle aperture orizzontali. Tutte cifre che raccontano il cambiamento del nuovo tecnico, pronto a salutare il suo gran 2019 con un doppio allenamento: Napoli nel mirino, al primo impegno del nuovo anno.

