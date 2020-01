GdS – Ashley Young il primo acquisto per Conte: fumata bianca a metà settimana

Sarà Ashley Young il primo acquisto di gennaio dell’Inter. I dirigenti nerazzurri sono pronti a regalare ad Antonio Conte il suo uomo in più sulla fascia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per l’esterno è ormai tutto pronto: i vertici interisti hanno il sì del giocatore che resterà alla Beneamata fino a giugno 2021 con un ingaggio da 3 milioni a stagione. Manca solo il via libera del Manchester United, già aggiornato in merito all’affare e pronto a lasciar andare il giocatore a metà settimana.

Dopo la sfida di Coppa Italia, con i nerazzurri in campo contro il Cagliari a San Siro, arriverà con tutta probabilità la fumata bianca per Ashley Young. L’ultima speranza interista arriva dal conguaglio economico da versare ai Red Devils: l’Inter spera di strapparlo gratis ma potrebbe servire un conguaglio per addolcire la trattativa ed evitare un ulteriore prolungamento. Conte è pronto ad abbracciare il suo esterno, con la pista Marcos Alonso impraticabile per la valutazione del Chelsea e con Dimarco così pronto a lasciare i nerazzurri in cerca di fiducia e minuti.

