GdS – Aumentano le pretese del Chelsea per Marcos Alonso: non solo Kurzawa tra le alternative

Pretese eccessive e nerazzurri costretti ad attendere. Nel calderone dei rinforzi nel mirino dell’Inter c’è spazio anche per Marcos Alonso, per una trattativa tutt’altro che semplice da sbloccare. La Gazzetta dello Sport racconta di un’asticella sempre più alta da parte del Chelsea che ha scelto di aumentare i milioni necessari all’addio dello spagnolo, passando da 35 a 45. Tutto frutto dei rapporti ancora gelidi con Conte post separazione, ma il club interista pare fiducioso in vista del futuro soprattutto se il giocatore continuerà la sua avventura ai Blues ai margini del progetto di Lampard.

Oltre allo spagnolo, i nerazzurri seguono anche gli sviluppi legati a Kurzawa, in seconda fila rispetto all’esterno ex Fiorentina. Occhi puntati però anche in vista della prossima estate, quando la dirigenza interista sceglierà di muoversi verso Meunier. Il laterale destro, secondo la rosea, è in scadenza e l’Inter ha già mosso i primi passi per vestire il giocatore del PSG di nerazzurro. Per Darmian invece, Marotta ed Ausilio potranno muoversi in seguito all’addio di un centrale, con la situazione legata a Godin che merita di essere analizzata nello specifico in vista di una clamorosa partenza.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!