GdS – Battaglia diritti TV, Mediaset diffida la Lega: Spadafora cerca una soluzione

Il calcio italiano riparte stasera e la Serie A ripartirà il prossimo weekend. Le polemiche però non si frenano e se prima al centro dei dibattiti c’erano le date del rientro in campo, ora ci sono i diritti TV. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha infatti l’obiettivo di far trasmettere alcune partite di Serie A in chiaro, soprattutto per esigenze sanitarie: bisogna infatti evitare assembramenti per vedere i match.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’emittente televisiva Mediaset ha inviato una lettera di diffida alla Lega Calcio. Motivo? La possibilità data ad un’altra emittente – TV8 – di trasmettere in diretta alcune partite, dopo l’accordo trovato tra Spadafora e Sky. Mediaset rivendica l’opportunità di partecipare e dunque di rifare un bando. In alternativa dovrà essere modificata la legge Melandri. Ci sarà lavoro per il Ministro dello Sport: la questione dovrà essere infatti portata a termine entro il 20 giugno, data in cui la Serie A tornerà in campo ufficialmente.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!