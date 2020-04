GdS – Bayern Monaco, Flick rinnova e Tolisso pensa alla fuga: l’Inter studia il colpo

Dal Bayern è arrivato l’annuncio, già nell’aria da diversi giorni. Flick ha rinnovato il suo contratto con i bavaresi e sarà, ancora per diverso tempo, l’allenatore del club di Monaco. Non una bella notizia per Corentin Tolisso, centrocampista francese – campione del mondo con la squadra di Deschamps a Russia 2018 – già finito nel mirino dei nerazzurri. La Gazzetta dello Sport inserisce anche il suo tra i profili inseguiti dall’Inter in vista della prossima stagione e, con il rinnovo del tecnico dei bavaresi, le porte dell’addio per il calciatore potrebbero aprirsi ulteriormente.

Valutazione di 35 milioni – non pochi – per il centrocampista che proprio con Flick non sta trovando spazio tra le fila del Bayern Monaco. Legata dunque anche al tecnico la fuga ideata dal giocatore, con l’Inter pronta ad approfittare di eventuali occasioni da cogliere al volo. Occhio anche ai possibili ribassi dettati dalla crisi economica post Coronavirus e dall’eventuale inserimento di Ivan Perisic tra le trame dell’affare. Tolisso è un nome che piace ai nerazzurri, con Marotta ed Ausilio pronti ad approfondire il discorso in caso di fuga da parte del giocatore. C’è anche il suo profilo tra gli identikit tracciati in vista del prossimo mercato.



