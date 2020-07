GdS – Borja Valero, da esubero a uomo chiave: Conte è convinto, permanenza vicina

“Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”, diceva Trilussa. E questo si è ripetuto nella testa Borja Valero, che sta vivendo un ultimo periodo molto positivo. Nelle ultime uscite dell’Inter, l’ex Fiorentina è una delle note più liete della squadra di Antonio Conte. E pensare però che dall’inizio della stagione, e sino a poco tempo fa, il tecnico lo aveva messo dietro tutta l’orchestra.

La caparbietà, il duro lavoro ed il silenzio, scrive La Gazzetta dello Sport, gli hanno fatto però scalare posizioni, complice anche il periodo di forma non eccelso di Christian Eriksen. Ed ecco dunque che se prima il 33enne, con contratto in scadenza il 30 giugno 2020, sembrava essere destinato ad altri lidi nel prossimo mercato, ora buona parte del mondo nerazzurro lo vuole sotto la Madonnina. Borja, però, non si sbilancia: “La prossima stagione? Vedremo, ora pensiamo a finire questa nel migliore dei modi. Poi se ci sarà da parlare parleremo, per ora non so nulla. Sapevo dall’inizio che non avrei avuto un ruolo da protagonista, ma poi nei momenti chiave della stagione ho risposto presente”.

