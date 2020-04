GdS – Brozovic, l’Inter lavora al rinnovo: l’obiettivo è rimuovere la clausola da 60 milioni

Riflessioni in corso, per spostare ancor di più Brozovic al centro della sua Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero al lavoro per garantire ad Antonio Conte la nuova firma del suo regista preferito. Non un pezzo pregiato del mercato in entrata, bensì il rinnovo di uno dei protagonisti della sua rosa che si preannuncia ancor più zeppa di giovani.

L’idea dell’Inter è infatti quella di garantire, a fine stagione, un prolungamento di contratto per Marcelo Brozovic. L’attuale accordo è in scadenza a giugno del 2022 e per questo motivo la società nerazzurra avrebbe scelto di raggiungere la stretta di mano con il croato per un nuovo accordo. Dai 3,5 milioni attuali ai 4 per il prossimo stipendio, ma il vero obiettivo del club resta rimuovere la clausola da 60 milioni di euro per evitare il rischio di perdere il croato nella prossima sessione estiva. Pronto dunque un prolungamento anche strategico, fino al 2024, per schierare Marcelo Brozovic nel cuore della sua Inter, pronto a trascinarla nei momenti difficili ed in quelli sereni, aspettando notizie dal mercato in entrata.



