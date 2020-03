GdS – Candreva e D’Ambrosio eroi della working class: rinnovo in arrivo fino al 2022

Cambieranno stelle o promesse, ma loro ci saranno sempre. Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio rappresentano la working class nerazzurra e, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, custodiscono un posto di rilievo agli ordini di Antonio Conte tra le fila della Beneamata. Trentatré anni per l’esterno offensivo, trentuno invece per il difensore limitato quest’anno da un serio infortunio al dito che ha creato anche qualche grattacapo al tecnico nerazzurro. Entrambi rappresentano le garanzie di affidabilità e senso di appartenenza che Conte ricerca all’interno del suo spogliatoio e verranno ricompensati con un nuovo contratto, in scadenza nel 2022.

Candreva è rinato con la cura Conte. Passato da emarginato nell’undici di Spalletti a protagonista con il suo successore, l’ex Lazio oggi domina la fascia ed ha chiuso il campionato in testa per quantità di cross realizzati (105, seguito da Sema dell’Udinese a 100). D’Ambrosio invece rappresenta una delle possibili svolte tattiche dell’allenatore interista, protagonista sia come centrale di destra nella difesa a tre sia come esterno, quinto di centrocampo o quarto di difesa, permettendo al tecnico di cambiare a gara in corso. Due pedine fondamentali e due contratti estesi fino al 2022, in pari con le date di Antonio Conte, per continuare a lavorare fianco a fianco, ancora insieme.

