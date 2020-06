GdS – Champions ed Europa League, nuove regole in arrivo. Per il futuro occhio alla Final Eight

Dopo la ripresa dei campionati nazionali, anche le coppe europee si preparano alla ripartenza. Quella che vivremo sarà un finale di stagione del tutto originale, con tanti inevitabili cambi di format dettati dalla pandemia Coronavirus. Per quanto riguarda Champions League ed Europa League, La Gazzetta dello Sport anticipa delle novità sulle regole delle competizioni. In particolare, la cinque sostituzioni non entreranno a far parte del regolamento, a differenza di altri tornei, ma rimarranno le classiche tre come stabilito fin dall’inizio. Una novità importante, invece, riguarda una possibile riapertura delle liste dei giocatori da inserire, in caso di infortuni durante la sosta.

L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la presenza del pubblico durante le partite. I segnali che arrivano al momento vanno verso la chiusura degli stadi e quindi le gare dovrebbero svolgersi a porte chiuse, ma si attendono sviluppi incoraggianti che possano permettere l’ingresso di qualche tifoso. Per quanto riguarda il futuro, invece, l’ipotesi Final Eight potrebbe anche non essere una soluzione temporanea. L’emergenza portata dal Covid-19, infatti, ha obbligato gli addetti ai lavori ad abbandonare l’idea della ‘Super Champions’ nel 2021 e la Final Eight potrebbe essere un test per le edizioni future.

