GdS – Chiesa, Tonali e Icardi: tris di incroci tra Juventus e Inter sul mercato

Tre strade e tre possibili incroci con l’Inter, in attesa di conoscere le dinamiche ed i movimenti del prossimo mercato fortemente influenzato da quanto sta accadendo non solo in Italia ma nell’Europa intera sul fronte Coronavirus. La Juventus corre forte e prova ad anticipare la concorrenza ma l’Inter non resta a guardare. La Gazzetta dello Sport disegna le trattative dei bianconeri, al lavoro per rinforzare l’undici di Sarri, inserendo nel mirino della Vecchia Signora diversi obiettivi dell’Inter, da Tonali a Chiesa.

Il club bianconero considera il centrocampista del Brescia come uno dei preferiti in vista del prossimo mercato, con il centrocampo di Sarri che potrebbe essere costretto a salutare Khedira, condizionato da un ingaggio pesante, e Miralem Pjanic, richiestissimo in Europa. Cellino valuta però Tonali 50 milioni e non è escluso un possibile testa a testa con i nerazzurri per assicurarsi il talento azzurro. Da un predestinato all’altro, per la fascia la Juventus, in caso di addio per Douglas Costa e Bernardeschi, potrebbe scegliere di concentrarsi anche su Federico Chiesa. Dopo essersi assicurata la firma di Dejan Kulusevski, inseguito anche dall’Inter, la corsa con la Beneamata potrebbe infiammarsi anche per l’esterno della Fiorentina che Commisso valuta non meno di 50 milioni. Numeri importanti per un testa a testa di mercato che abbraccia anche il profilo di Mauro Icardi: PSG in pole per il riscatto, ma la Juventus osserva interessata e sempre convinta a vestire l’argentino con i suoi colori.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!