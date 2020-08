GdS – Conte si affida ai senatori acquisiti: Godin, Young e Moses indicano la via del successo

Come Antonio Conte ripete continuamente ai propri i calciatori, per formare una mentalità vincente vi è bisogno di affrontare un passaggio obbligatorio fatto di vittorie. Solamente tramite l’abitudine al successo si fortifica il carattere di una squadra e soprattutto nell’ambito di una competizione complicata come l’Europa League diventa più che mai importante. Per questo motivo, come ribadito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta Sportiva, Antonio Conte ha voluto in squadra calciatori che questo trofeo lo hanno già vinto ben 5 volte in 3: Diego Godin, Ashley Young e Victor Moses.

Il centrale uruguagio è stato sempre protagonista nelle due vittorie dell’Atletico Madrid in Europa League e non è un caso se è diventato un insostituibile per la difesa nerazzurra nell’ultimo periodo. L’esterno inglese, invece, ha alzato il trofeo con i rivali del Manchester United, senza però disputare la finale per via di una squalifica. Due successi anche per Moses con la maglia del Chelsea: il primo nel 2012 con 4 reti all’attivo, mentre il secondo lo scorso anno con pochissime comparse nella formazione di Sarri.

