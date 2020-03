GdS – Coppa Italia, spunta possibilità di un torneo estivo a 4 squadre

In seguito alla prima fuga di notizie di ieri sera, in merito alla possibilità di far slittare la finale di Coppa Italia dal 20 maggio al prossimo agosto – vale a dire alla vigilia del campionato di Serie A – sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina è stata presentata un’altra idea che in questi giorni la Lega calcio sta studiando per portare a termine una competizione che in questo momento troverebbe difficilmente collocazione all’interno del calendario della squadre partecipanti.

Una possibile soluzione, a tal proposito, consiste nella realizzazione di un torno estivo a quattro squadre, vale a dire le semifinaliste Juventus, Inter, Napoli e Milan. Al momento, si stanno studiando sia la formula che l’eventuale tempistica per una competizione del genere, ma per questo ci sarà sicuramente tempo e modo di approfondire nel corso delle prossime settimane.



