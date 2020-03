GdS – Coronavirus, Boniek avverte: “Si potrebbe non giocare più quest’anno”

Stop definitivo al calcio europeo? Una frase che suona come impensabile, ma che potrebbe presto realizzarsi, visti gli scenari legati all’emergenza Coronavirus. Ne ha parlato a riguardo Zbigniew Boniek, oggi esecutivo della UEFA e presidente della Federazione calcistica polacca, in un’intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Oggi si terrà la riunione straordinaria dell’organo calcistico europeo riguardo alle decisioni da prendere per il futuro prossimo, particolarmente legate ad Euro 2020; Boniek, però, ha fatto intendere come non si potranno prendere decisioni definitive già nella giornata odierna: “L’UEFA non può prendere una decisione definitiva, bensì può solo immaginare le ipotesi su cui lavorare. Non si sa cosa succederà”.

Le problematiche da risolvere sono molte, compresi i pagamenti agli atleti ed agli staff tecnici: “I giocatori saranno pagati per i mesi in cui non lavorano? Entreranno in campo anche gli avvocati. Non credo si possa andare oltre il 30 giugno per motivi legali: speriamo di farcela”. E poi, riguardo ad uno stop unanime: “Il rischio di non giocare più è possibile. Se non si potesse più, in Polonia, in Italia, non so cosa succederebbe con titoli e retrocessioni. Non credo esista la possibilità di finire questo campionato in autunno: meglio chiudere il 30 giugno e ad agosto iniziare quello nuovo”.

Infine, riguardo alle prossime coppe ed alle prospettive future, Boniek ha detto: “Speriamo ci siano classifiche definitive. Altrimenti bisognerà inventarsi un sistema che prenda in considerazione diverse possibilità. Siamo in emergenza e bisogna prendere decisioni straordinarie. Io credo nell’UEFA e confido nel dialogo, ma ora è presto per parlare; Bisogna ricordarsi il vecchio detto: se fuori piove, resta a casa in attesa che spiova…”.



