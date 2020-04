GdS – Cyclette, playstation e serie tv: la quarantena di Lukaku insieme alla famiglia

Non poteva più sopportare Romelu Lukaku di rimanere a Milano in una situazione di profonda emergenza per il mondo intero, sapendo che la madre Adolphine malata di diabete e dunque soggetto a rischio, si trovava in Belgio a chilometri di distanza. Il centravanti belga dal cuore d’oro, non poteva neanche fare a meno dell’adorato figlio Romeo in un momento così delicato. Rientrare a casa dopo la quarantena milanese sembrava il minimo per affrontare la pandemia con il solito coraggio, trasmettendo sicurezza ai propri familiari.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport e testimoniato propri social, le giornate dell’attaccante si stanno comunque rivelando piene di impegni. Cyclette subito dopo la sveglia, esercizi con banda elastica, poi tecar e camera iperbarica per ridare ossigeno ai potenti muscoli: ecco sua la giornata tipo. Poi, per allentare la tensione, un po’ di repliche Nba alla televisione, l’amata playstation e l’appuntamento fisso con lo sparatutto Call of Duty, le puntate di Power, serie tv prodotta dal rapper 50 Cent.

