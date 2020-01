GdS – Da Handanovic a De Vrij, gli stacanovisti dell’Inter: 5 in campo oltre 2.000 minuti

Antonio Conte corre ai ripari: dopo aver completato gli arrivi di Young e Moses, il tecnico dell’Inter è in attesa di chiudere anche i colpi Eriksen e Giroud per rafforzare la squadra e avere a disposizione più giocatori da poter utilizzare nel proseguo della stagione.

Come riportato infatti da un’analisi de La Gazzetta dello Sport, sono ben 5 i giocatori nerazzurri che collezionato fin qui in stagione più di 2.000 minuti in campo a differenza dei 3 della Juventus (escluso il portiere) e dei 2 della Lazio.

Il primatista rimane Samir Handanovic con 2430 minuti giocati. Dietro Skriniar (2340 minuti), fuori per squalifica solo con l’Atalanta e Marcelo Brozovic (2292). Fuori dal podio Lukaku (2201) e De Vrij (2094), mentre Lautaro è fermo a 1923 minuti.

In casa Juve i tre giocatori oltre la soglia dei duemila minuti sono Bonucci (2326), Pjanic (2127) e Cristiano Ronaldo (2117); mentre nella Lazio i più presenti sono Acerbi (2386) e il portiere Strakosha (2160), con il capocannoniere della Serie A Ciro Immobile appena dietro (1981).

