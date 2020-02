GdS – Dal 1961 ad oggi, i trielli che hanno infiammato la Serie A con i nerazzurri protagonisti

Tre squadre per un solo scudetto. Inter, Juventus e Lazio infiammano la corsa al primo posto che si fa sempre più calda, con nerazzurri e biancocelesti outsiders dei bianconeri padroni assoluti della vetta negli ultimi anni. La Gazzetta dello Sport riavvolge il nastro della Serie A ricordando i trielli più avvincenti del nostro campionato, dal 1961 ai giorni nostri.

Juventus, Inter e Milan – alla prima stagione di Helenio Herrera in nerazzurro – ad inizio anni Sessanta lottavano gomito a gomito per il primo posto, poi agguantato dai bianconeri complice il ko dei nerazzurri al Cibali. Nella stagione 1963/1964 insieme a Inter e Milan c’è il Bologna di Bernardini a lottare per la testa: all’Olimpico di Roma furono proprio i rossoblù a vincere lo spareggio contro l’Inter. Scudetto alla Beneamata invece nell’annata 1970/1971 con Invernizzi in panchina ed una gran volata ai danni del Napoli e del Milan. Nel 1998 poi l’episodio del rigore Iuliano-Ronaldo che scatenò polemiche ed interrogazioni parlamentari, con la Lazio a dar fastidio a Juventus e Inter prima della vittoria binconera. Ultimo ricordo del triello quello poco felice per i nerazzurri datato 5 maggio 2002: Roma, Inter e Juventus si giocano lo scudetto, con la Beneamata che va ko con la Lazio ed i piemontesi che vincono a Udine, laureandosi campioni d’Italia.

Storia avvincente quella dei terzetti in lotta per il primo posto: oggi come allora, Inter e Juventus lottano per la vetta, con ancora una volta la Lazio in campo da sparring partner.

