GdS – Dal taglio degli stipendi alla ripresa della A: ieri giornata di summit tra Lega, Figc e Aic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è andata in scena una nuova video conferenza tra le società di Serie A per dibattere ancora una volta dei tagli degli stipendi. Ogni club, rappresentato da presidente o altri dirigenti, è stato accompagnato dal legale della società: si è trattato di un confronto tecnico in cui si è ridiscusso di strategie e di come tentare di raggruppare tutte le varie iniziative autonome delle società in un filo conduttore comune.

La Lega rimane sulla sua posizione e ha ribadito una linea dura che prevede il taglio degli ingaggi di marzo e aprile e eventuale raddoppio delle mensilità (comprese ora maggio e giugno) se il campionato non dovesse riprendere. L’Aic si è già opposta, i non iscritti al sindacato valuteranno come replicare insieme ai propri compagni di squadra.

Un’altra riunione ha visto confrontarsi Lega, Figc e varie altre componenti federali convocate dal presidente Gravina: si è tracciata una prima bozza di riforma delle licenze nazionali. Oggi la Federazione farà un punto della situazione con esponenti del governo: un aggiornamento su tempi e modi dell’eventuale ripresa. E martedì la Figc riunirà di nuovo la Commissione medico-scientifica per recepire le loro indicazioni, che verranno integrate con quelle delle Leghe.

