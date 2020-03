GdS – Dall’Olympiakos il nome nuovo per la fascia: l’Inter segue Tsimikas

Doppia scommessa nerazzurra, favorita anche dal lavoro degli scout impegnati nell’analisi delle situazioni pur non potendo osservare da vicino partite e protagonisti. La Gazzetta dello Sport infatti racconta di due nomi accostati all’Inter. Una vecchia conoscenza della Beneamata il cui nome è circolato già due stagioni fa negli ambienti di Via della Liberazione: si tratta di Mauro Arambarri, centrocampista di 24 anni del Getafe, avversario europeo dei nerazzurri.

L’altro profilo, l’ultimo in ordine di tempo, porta il nome di Kostas Tsimikas, laterale sinistro dell’Olympiakos. 24 anni anche per lui ed un interessamento già registrato del Napoli. La valutazione non è bassa: servono 20 milioni dopo che il suo club ne ha rifiutati 5,5 dallo Stade de Reims. In ottica fasce, con Biraghi in attesa di conoscere il suo futuro e con Asamoah ancora incerto, il nome di Tsimikas può tornare utile.

