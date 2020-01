GdS – Dettagli ed accordi per Eriksen: da fissare solo il conguaglio al Tottenham

I lavori per Christian Eriksen sono ormai in fase avanzata. Parola de La Gazzetta dello Sport che racconta nel dettaglio i progressi per l’affondo decisivo al centrocampista danese. Secondo la rosea, il procuratore del giocatore sarebbe a Londra per prospettare agli Spurs l’addio del giocatore in tempi brevi, in base al colloquio affrontato con i dirigenti nerazzurri. Da limare i dettagli economici, con il numero uno del Tottenham Levy che chiede 20 milioni e con l’Inter intenzionata a non superare i 10.

Servirà un assist importante da parte di Martin Schoots, agente del giocatore, volato a Londra per ricalibrare la trattativa. Il principio di accordo con il giocatore è stato raggiunto con un contratto sulla base di 7,5 milioni netti a stagione fino al 2024. Da verificare il prossimo utilizzo in campo di Eriksen, uscito anzitempo contro il Liverpool e protagonista di un saluto ai tifosi che è sembrato un vero e proprio addio. Questione di dettagli per il centrocampista danese, l’uomo in più chiesto da Conte per una mediana da Oscar.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!