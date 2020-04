GdS – Divisione in due gruppi e la nuova idoneità sportiva: le soluzioni per riprendere gli allenamenti

C’è ancora dibattito sul futuro della Serie A: il campionato potrà essere sospeso o riprendere il prossimo mese se le condizioni della salute pubblica lo permetteranno. Fino ad allora i giocatori sono a casa e – per quanto possano allenarsi – dovranno sicuramente riprendere la condizione. Oggi tra le pagine de La Gazzetta dello Sport ci sono i consiglio della Federazione Medico-Sportiva in caso di ripresa degli allenamenti.

Innanzitutto ci sarà una divisione in due gruppi: da un lato i positivi al Covid-19 e chi presente sintomi, dall’altro i negativi e gli asintomatici. L’idoneità sportiva passerà da tantissimi controlli come il test cardio-polmonare,l’ecocardiogramma color doppler, l’holter per 24 ore inclusivo anche di una seduta di allenamento, la spirometria, gli esami emato chimici, la radiologia polmonare. La regola però è semplice: tampone per tutti ogni 4 giorni. La ripresa sarà lenta, si dovrà aspettare il nulla osta degli infettivologi ma una piccola speranza di tornare a vedere il calcio – in questo momento di estrema difficoltà – c’è.



